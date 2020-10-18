القاهرة 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات بيع لجني الأرباح من قبل المستثمرين المصريين والعرب.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2ر624 مليار جنيه.وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 11185.15 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.62% مسجلاً 1951.62 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 1.62% لينهي التعاملات عند مستوى 2869.45 نقطة.// انتهى //17:40ت م0162