رفحاء 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسدعا مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، للتسجيل بمنصة العمل التطوعي للإسهام في خدمة المجتمع، والحصول على شهادة تطوع.وأوضح مكتب البيئة برفحاء أن مهام المتطوع تشتمل التواصل مع منسق الفرصة التطوعية ، والحرص على الحضور في مقر الفعالية في الوقت المحدد، والتقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية بالالتزام بلبس الكمامة، والحرص على التباعد الجسدي أثناء المشاركة في الفرصة، والتعاون مع مشرفي فرع الوزارة في غرس الشتلات في المواقع المخصص لذلك.// انتهى //18:19ت م0169