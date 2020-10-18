عام / أكثر من 1630 مستفيداً من خدمات عيادة "تطمّن"في محافظة رفحاء
الأحد 1442/3/1 هـ الموافق 2020/10/18 م واس
رفحاء 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس
قدمت عيادات "تطمن" خدماتها في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية لـ 1634 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن.
وخصصت "الصحة" عيادات لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيقٌ في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
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18:33ت م
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