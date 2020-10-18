كانبيرا 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزيرة الدفاع الأسترالية السيناتورة ليندا رينولدز في بيان صادر عن مكتبها أن وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان رأَسَ اجتماع افتراضي عبر تقنية الفيديو لوزراء دفاع دول التحالف الاستخباراتي "العيون الخمس"، الذي يضم كل من أستراليا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ونيوزيلندا يومي 15 و 16 أكتوبر 2020م.وقال البيان: "أكد الوزراء خلال الاجتماع على التعاون طويل الأمد والموثوق به في مجال الاستخبارات بين دول العيون الخمس، وأكدوا مجددًا التزامهم بتعزيز التعاون الدفاعي والأمني لحماية المصالح والقيم المشتركة".// انتهى //19:22ت م0178