طرابلس 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسقالت المنظمة الدولية للهجرة، إن المهاجرين في مراكز الاعتقال بليبيا أكثر عرضة للأمراض المعدية مثل كوفيد-19 بسبب الاكتظاظ والظروف غير الصحية.وقالت المنظمة في بيان لها اليوم، إنها قدمت تدريبات حول الوقاية من العدوى ومكافحتها (IPC) وإدارة حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 25 مزود صحة يعملون في مراكز الاعتقال في طرابلس والزاوية وزوارة وظاهر الجبيل، للمساعدة في التخفيف من تفشي الأمراض المعدية.كما قدمت المنظمة بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض تدريباً عملياً لـ15 من أعضاء فريق الاستجابة السريعة في طرابلس، إذ غطى التدريب موضوعات إدارة IPC وتتبع الاتصال وأخذ العينات وإدارة البيانات.// انتهى //19:23ت م0180