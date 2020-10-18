كانبيرا 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزيرة الدفاع الأسترالية السيناتورة ليندا رينولدز في بيان صادر عن مكتبها أنها بدأت اليوم زيارة خارجية ستشمل اليابان وسنغافورة وبروناي والفلبين لتعزيز المشاركة الدفاعية الثنائية ومناقشة التحديات الأمنية الإقليمية.وقالت الوزيرة رينولدز "سأركز خلال زيارتي على تعميق المشاركة الثنائية مع هؤلاء الشركاء والأصدقاء المهمين، الذين يشاركوننا رؤيتنا حول منطقة المحيطين الهندي والهادئ المنفتحة والشاملة والمزدهرة".// انتهى //19:31ت م0181