الجزائر 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسأعلنت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء فيروس كورونا، التابعة لوزارة الصحة الجزائرية اليوم، عن تسجيل 199 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 54402 حالة.وحسب المتحدث باسم اللجنة، جمال فورار، خلال الإيجاز الصحفي اليوم حول الوضع الوبائي في البلاد، فقد سُجلت 10 وفيات إضافية خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفين إلى 1856حالة، بينما أُحصي 177 متعافيًا من الوباء ليرتفع عدد الأشخاص الذين غادروا المستشفيات إلى 38148 حالة.// انتهى //19:43ت م0182