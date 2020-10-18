بريدة 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسيقدم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم ممثلًا بمركز الدعوة والإرشاد بمدينة بريدة وإدارات المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظات الرس والمذنب والبدائع ، اليوم عددًا من الكلمات التوجيهية بالمساجد والجوامع وكذلك عبر تقنية البث المباشر ضمن برنامج تعزيز الأمن الفكري.وتناقش الكلمات التي يقدمها الدعاة والمشايخ موضوعات متنوعة ضمن هذا البرنامج من أبرزها : حقوق ولاة الأمر وخطورة اللسان في زمن الفتن وأثر التوحيد في حياة المسلم ونعمة الأمن.// انتهى //19:46ت م0184