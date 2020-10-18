ثقافي / الشؤون الإسلامية بالقصيم تنظم عددًا من الكلمات ضمن برنامج تعزيز الأمن الفكري
الأحد 1442/3/1 هـ الموافق 2020/10/18 م واس
بريدة 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس
يقدم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم ممثلًا بمركز الدعوة والإرشاد بمدينة بريدة وإدارات المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظات الرس والمذنب والبدائع ، اليوم عددًا من الكلمات التوجيهية بالمساجد والجوامع وكذلك عبر تقنية البث المباشر ضمن برنامج تعزيز الأمن الفكري.
وتناقش الكلمات التي يقدمها الدعاة والمشايخ موضوعات متنوعة ضمن هذا البرنامج من أبرزها : حقوق ولاة الأمر وخطورة اللسان في زمن الفتن وأثر التوحيد في حياة المسلم ونعمة الأمن.
// انتهى //
19:46ت م
0184