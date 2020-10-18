ابوجا 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسلقي 14 جنديًا نيجيريًا مصرعهم في هجوم استهدف قاعدة عسكرية شمال شرقي البلاد.وأوضحت مصادر إعلامية في نيجيريا أن "مقاتلين من تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب أفريقيا هاجموا قاعدة جاكانا باستعمال رشاشات وقذائف مما قاد إلى معارك عنيفة".وأكدت المصادر مقتل 14 جنديًا خلال المعركة واختفاء عدد من الجنود، إضافة إلى الاستيلاء على أربع شاحنات عسكرية خلال الهجوم.ووقع الهجوم بمنطقة جاكانا على بعد 25 كلم من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو التي تشكل نقطة تمركز وجود جماعة بوكوحرام.وسبق لهذه القرية والقاعدة العسكرية الموجودة فيها أن تعرضتا لسلسلة هجمات نفذتها جماعة بوكوحرام الناشطة بمنطقة بحيرة تشاد.// انتهى //19:46ت م0185