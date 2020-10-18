ينبع 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واساحتفت إدارة التعليم بمحافظة ينبع ممثلةً في قسم التربية الخاصة بـ"اليوم العالمي للعصا البيضاء", الذي يوافق 15 من أكتوبر من كل عام.واشتمل الحفل على العديد من البرامج والندوات التي تشجع المكفوفين على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك، ونشر الوعي بحقوق المكفوفين، وإبراز المعوقات الاجتماعية التي يواجهها الكفيف، إلى جانب تقديم برنامج تدريبي بعنوان "بيدي وعصاتي أبصر حياتي".وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية أديبة بنت حميدي الفايدي, أن هذه المناسبة تأتي بهدف التعبير عن اهتمام جميع دول العالم بالأفراد المعاقين بصريًا وتحفيزهم على حمل العصا كأداة تنقل مهمه لهم, وأهمية التعرف على هذه الفئة وتسليط الضوء على حقوقهم بما فيها حق التنقل، والحصول على كل الخدمات أسوة بباقي الفئات في المجتمع.مما يذكر أن هذه المناسبة تأتي بهدف التعبير عن اهتمام جميع دول العالم بالأفراد المعاقين بصريًا وتحفيزهم على حمل العصا كأداة تنقل مهمه لهم.// انتهى //19:59ت م0188