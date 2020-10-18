صامطة 1 ربيع الأول 1442 الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة ، أكثر من 40 جولة رقابية صحية على المطاعم والمحلات التجارية والأسواق بالمحافظة والقرى التابعة لها، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة.وأوضح مدير الخدمات ببلدية محافظة صامطة عبده بدوي أن الجولات أسفرت عن رفع 1791 طناً من النفايات، وإزالة 2570 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، كما نفذت أعمال غسل وتعقيم وتطهير لـ 20 موقعا ، وتطهير وتعقيم 1200 آلية وحاوية ، باستخدام 2400 لتر من المعقمات والمطهرات، إضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة عامة بمشاركة 282 فرداً من الطواقم البشرية .ودعا البدوي الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها بدقة واهتمام، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.// انتهى //20:01ت م0189