حائل 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسصَرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على (3)مقيمِين من الجنسية البنجلاديشية، تورطوا بتحويل مبالغ مالية تجاوزت مليون ريال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية مستخدمين حسابات بنكية لمؤسسات تجارية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.// انتهى //20:17ت م0190