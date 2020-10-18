ظهران الجنوب 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واستنظِّم إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب غدا ورشة عمل عن بعد بعنوان"الاختبارات الدولية والوطنية التطلعات وفرص النجاح" وتستهدف الورشة قائدات المدارس والمعلمات .وتركز محاور الورشة على أهمية جمع البيانات والمعلومات الدقيقة التي تلامس أرض الواقع ما يسهم في صنع القرارات الصحيحة لنجاح العملية التعليمية التي ترفع من نواتج التعلم وزيادة نسبة التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات، وتُعدّ أداة من أدوات تشخيص واقع التعليم بالمحافظة، بهدف تحسين نواتج التعلُّم وتجويد المخرجات.// انتهى//21:00ت م0198