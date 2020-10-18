الرياض 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسافتتح المنتخب السعودي تحت 19 عامًا اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، الذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.وأجرى "الأخضر" اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمَّدي والجهاز الفني المساعد، قُسّم فيها اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي ضمت اللاعبين المشاركين مع أنديتهم في مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا فنيًا، أعقبها مناورة مصغّرة.ويواصل الأخضر غدًا تدريباته بحصة مسائية تمام السادسة، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد فهد.يُذكر أنّ المنتخب السعودي تحت 19 عامًا يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.// انتهى //21:28ت م0200