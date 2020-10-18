الرياض 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسعقدت لجنة الكفاءة المالية اليوم اجتماعها الأول بعد تشكيلها مؤخرًا، بهدف متابعة أداء الأندية ماليًّا وتطبيق معايير الحوكمة.وفي مستهل الاجتماع، التقى أعضاء اللجنة بصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وبحضور معالي مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك ووكلاء الوزارة، والمشرف على إستراتيجية دعم الأندية عبدالعزيز المسعد.ونوًّه سموه خلال اللقاء بأهمية هذه اللجنة، ودورها في متابعة تطبيق الأندية لنظام الحوكمة، وتنفيذ الالتزامات المالية والإدارية المعتمدة في لائحة الإستراتيجية.وجرى خلال الاجتماع الذي أقيم في قاعة الاجتماعات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالأولوية المالية لعام 2021م، والمتعلقة بالتأكيد على الأندية بدفع رواتب اللاعبين والمدربين في الوقت المناسب، إلى جانب سداد 30 في المئة للرياضات المختلفة، وتطبيق آلية طلب المستندات وتدقيقها واعتمادها، إضافة إلى تحقيق متطلبات الرُّخص وفرض عقوبات على الأندية، التي لا تتقيد بتنفيذ الضوابط الأساسية للإستراتيجية، التي تصل لإيقاف صرف الدفعات حتى استكمال المستندات المطلوبة في الوقت المحدد، وكذلك العمل على إصدار لائحة عقوبات تحقق المزيد من الالتزام بشأن تعاقدات الأندية، وبما يجنبها أي مديونيات أو التزامات مالية، ويضمن حمايتها من حدوث أي قضايا أو مستحقات خارجية ضدها.// انتهى //21:31ت م0201