الرياض 1 ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 أكتوبر 2020م واسصدرت اليوم أوامر ملكية كريمة، فيما يلي نصوصها :-الرقـــم: أ / 142التاريـخ: 1 / 3 / 1442هـبعون اللــــه تعالـــــىنحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــودملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90)بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 137) بتاريخ 8 / 7 / 1391هـ، الصادر بإنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 88) بتاريخ 6 / 3 / 1422هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 48) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ.وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.أمرنا بما هو آت:أولاً: يُعاد تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم:1 ـ سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ـ رئيساً ـ. // يتبع //21:32ت م0202

2-الشيخ/ صالح بن محمد بن صالح اللحيدان.3-الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان.4- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.5- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي.6- الشيخ/ عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع.7- الشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد.8- الشيخ الدكتور/ محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.9- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق.10- الشيخ الدكتور/ سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري.11- الشيخ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية.12- الشيخ/ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب.13- الشيخ/ محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ.14- الشيخ الدكتور/ يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد.15- الشيخ الدكتور/ يعقوب بن عبدالوهاب بن يوسف الباحسين.16- الشيخ الدكتور/ محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد.17- الشيخ الدكتور/ جبريل بن محمد بن حسن البصيلي.18- الشيخ الدكتور/ عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان.19- الشيخ الدكتور/ غالب بن محمد بن أبوالقاسم حامظي.20- الشيخ الدكتور/ سامي بن محمد بن عبدالله الصقير.21- الشيخ الدكتور/ بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليلة.ثانياً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// يتبع //21:32ت م0203

الرقـــم: أ / 143التاريـخ: 1 / 3 / 1442 هـبعون اللــــه تعالـــــىنحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــودملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90)بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً : يعين فضيلة الشيخ/ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// يتبع //21:34ت م0204

الرقـــم: أ / 144التاريـخ: 1 / 3 / 1442هـبعون اللــــه تعالـــــىنحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــودملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90)بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 78)بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً : يعين فضيلة الشيخ/ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// يتبع //21:36ت م0205

الرقم : أ / 145التاريخ: 1 / 3 / 1442 هـبعون اللــــه تعالـــــىنحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــودملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 )بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 )بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وتعديلاته.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة،الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً : يعين الدكتور/ مشعل بن فهم بن محمد السلمي نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير.ثانياً: تعين الدكتورة/ حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// يتبع //21:37ت م0206

الرقم : أ / 146التاريخ: 1 / 3 / 1442هـبعون اللـــه تعالـــىنحــــن سلمـــان بــن عبدالعزيـــز آل سعــــودملــك المملكـــــــة العربيـــــة السعوديـــــــةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ ، وتعديلاته.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 54 ) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ.وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.أمرنا بما هو آت:أولاً : يتكون مجلس الشورى من معالي الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رئيساً - والأعضاء التالية أسماؤهم لمدة أربع سنوات هجرية ابتداءً من 3 / 3 / 1442هـ:1ـ معالي الدكتور/ مشعل بن فهم بن محمد السلمي (نائب رئيس مجلس الشورى).2ـ معالي الدكتورة/ حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي (مساعد رئيس مجلس الشورى).3ـ الدكتور/ إبراهيم بن محمد بن عبدالله القناص.4ـ الأستاذ/ إبراهيم بن محمد بن عبدالله المفلح.5ـ المهندس/ إبراهيم بن محمد بن هادي تركي آل دغرير.6ـ الدكتور/ إبراهيم بن محمود بن يسن النحاس.7ـ الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى.8ـ الأستاذ/ أحمد بن علي بن سليم المحمادي.9ـ الدكتور/ أسامة بن حسن بن إبراهيم عارف.10ـ معالي الأستاذ/ أسامة بن عبدالعزيز بن سعد الربيعة.11ـ الأستاذ/ أسامة بن ياسين بن أحمد الخياري.12ـ الدكتورة/ أسماء بنت سليمان بن عبدالله المويشير.13ـ سمو الأميرة الدكتورة/ الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود.14ـ الدكتورة/ آمال بنت يحي بن عمر الشيخ.15ـ الدكتورة/ أمل بنت سلامة بن سليمان الشامان.// يتبع //21:40ت م0207

16ـ الدكتورة/ أميرة بنت أحمد بن سالم البلوي.17ـ الدكتورة/ أميرة بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفري.18ـ الدكتور/ إياس بن سمير بن إبراهيم الهاجري.19ـ الدكتورة/ إيمان بنت سعد بن محسن الزهراني.20ـ الدكتورة/ إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين.21ـ الدكتور/ أيمن بن صالح بن محمد طاهر فاضل.22ـ الدكتور/ أيوب بن منصور بن علي الجربوع.23ـ الأستاذ/ بندر بن محمد بن سلطان عسيري.24ـ اللواء الركن/ تركي بن حمود بن خلاف العنزي.25ـ الدكتور/ تركي بن صالح بن عبدالله العواد.26ـ الدكتور/ تركي بن مشهور بن عويجان العنزي.27ـ الدكتور/ حسن بن حجاب بن يحيى الحازمي.28ـ الدكتور/ حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم.29ـ الدكتور/ حسين بن ناصر بن عبدالله هزاع الشريف.30ـ الأستاذة/ حنان بنت عبدالله بن محمد السماري.31ـ معالي الدكتور/ خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن.32ـ الأستاذ/ خالد بن محمد بن سعد البواردي.33ـ الدكتور/ خالد بن محمد بن علي السيف.34ـ الدكتور/ خالد بن محمود بن عمر زبير.35ـ الدكتور/ خيران بن دباش بن أحمد رجب.36ـ الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن صالح التميمي.37ـ الأستاذة/ رائدة بنت عبدالله بن راشد أبونيان.38ـ الدكتور/ رزق بن مقبول بن حمدان الريس.39ـ الدكتورة/ ريمة بنت صالح بن أحمد اليحيا.40ـ الأستاذ/ زاهر بن محمد بن عبدالله الشهري.41ـ الدكتورة/ زينب بنت مثنى بن عبده أبوطالب.42ـ اللواء/ سامي بن زيد بن إبراهيم الحازمي.43ـ الدكتورة/ سامية بنت عبدالله بن غائب نظر بخاري.44ـ الأستاذ/ سعد بن صالح بن إبراهيم السبتي.45ـ الأستاذ/ سعد بن صليب بن مطلق العتيبي.46ـ الدكتور/ سعد بن عبدالرحمن بن محمد العمري.47ـ الدكتور/ سعود بن ليلي بن رجاء الرويلي.// يتبع //21:41ت م0208

48ـ الدكتور/ سلطان بن سعد بن سلطان القحطاني.49ـ الدكتور/ سلطان بن عقلاء بن حمود المرشد.50ـ الدكتورة/ سلطانة بنت عبدالمصلح بن جزاع البديوي.51ـ الدكتور/ سليمان بن علي بن محمد الفيفي.52ـ الأستاذة/ سمية بنت أنور بن عبدالمجيد جبرتي.53ـ معالي الدكتور/ صالح بن عبدالرحمن بن سعد الشهيب.54ـ المهندس/ صالح بن فهد بن صالح النزهة.55ـ الدكتور/ صالح بن محمد بن صالح الشمراني.56ـ معالي الأستاذ/ صالح بن منيع بن صالح الخليوي.57ـ الدكتور/ صلاح بن خالد بن خيرالله الطالب.58ـ الدكتور/ طارق بن سعيد بن هليل الشمري.59ـ معالي المهندس/ طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس.60ـ الأستاذ/ طلال بن إبراهيم بن عبدالرحمن القضيبي.61ـ الدكتورة/ عائشة بنت حسن بن أحمد زكري.62ـ الدكتورة/ عائشة بنت علي بن محمد حنش عريشي.63ـ الدكتور/ عاصم بن محمد بن منصور مدخلي.64ـ الدكتورة/ عالية بنت محمد علي بن محمد رفيع الدهلوي.65ـ معالي المهندس/ عباس بن أحمد بن محمد هادي.66ـ معالي الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد الحصين.67ـ اللواء الركن الدكتور/ عبدالرحمن بن صنهات بن عبدالله الحربي.68ـ الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن محمد الراجحي.69ـ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز المهناء.70ـ الأستاذ/ عبدالعزيز بن بدر بن محمد العبدالجبار.71ـ الدكتور/ عبدالعزيز بن سلامة بن محمد الجلعود.72ـ معالي الشيخ/ عبدالعزيز بن محمد بن علي النصار.73ـ الأستاذ/ عبدالله بن أحمد بن صالح آل طاوي.74ـ الدكتور/ عبدالله بن حمد بن عبدالله السلامة.75ـ الدكتور/ عبدالله بن سعد بن إبراهيم الوقداني.76ـ معالي المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله الضراب.77ـ الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عيفان.78ـ الدكتور/ عبدالله بن عمر بن عبدالرحمن النجار.79ـ معالي الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد بن علي المنيف.// يتبع //21:41ت م0209

80ـ الأستاذ/ عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين.81ـ الأستاذ/ عطا بن حمود بن عطا السبيتي.82ـ الدكتور/ عطية بن محمد بن عتيق العطوي.83ـ معالي الأستاذ/ عقلاء بن علي التركي العقلاء.84ـ الدكتور/ علي بن إبراهيم بن علي حامد الغبان.85ـ الدكتور/ علي بن أحمد بن شويل القرني.86ـ الدكتور/ علي بن سعد بن علي العلي.87ـ المهندس/ علي بن عايض بن ظافر القرني.88ـ اللواء/ علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ.89ـ الدكتور/ علي بن محمد بن سعيد الشهراني.90ـ اللواء الطيار الركن/ علي بن محمد بن يحي العسيري.91ـ الدكتور/ عيسى بن رفاعي بن بداح العتيبي.92ـ الأستاذ/ عيسى بن محمد بن عبدالعزيز العيسى.93ـ الدكتور/ غازي بن فيصل بن سعيد محمد بن زقر.94ـ الدكتور/ فارس بن عبدالله بن شافي العصيمي.95ـ الدكتور/ فايز بن عبدالله بن علي الشهري.96ـ الأستاذ/ فضل بن سعد بن محمد بوحسون البوعينين.97ـ سمو الأمير/ فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود.98ـ معالي الدكتور/ فهد بن سليمان بن عبدالله التخيفي.99ـ الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطياش.100ـ الأستاذ/ فيحان بن عبدالعزيز بن قنيفذ بن لبدة.101ـ الدكتور/ فيصل بن حمود بن بجاد العماج.102ـ الدكتور/ فيصل بن علي بن عبده شيخ طميحي.103ـ الدكتور/ فيصل بن منصور بن علي آل فاضل.104ـ الأستاذة/ كوثر بنت موسى بن عايش الأربش.105ـ الدكتورة/ لطيفة بنت عثمان بن إبراهيم الشعلان.106ـ الدكتورة/ لطيفة بنت محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم.107ـ الأستاذ/ مبارك بن خلف بن مبارك الدوسري.108ـ الدكتور/ متعب بن عايد بن طلع المطيري.109ـ اللواء الركن/ محمد بن إبراهيم بن محمد العجاجي.110ـ الدكتور/ محمد بن حسين بن محمد عشري.111ـ معالي الأستاذ/ محمد بن حمود بن رميح المزيد.// يتبع //21:42ت م0210

112ـ الأستاذ/ محمد بن راشد بن إبراهيم الحميضي.113ـ الأستاذ/ محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي.114ـ الدكتور/ محمد بن سعد بن علي آل زومة.115ـ الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء.116ـ الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم بن عبدالله الجنيدل.117ـ الدكتور/ محمد بن عبدالله بن محمد آل عباس.118ـ المهندس/ محمد بن مدني بن حمزة العلي.119ـ اللواء/ مساعد بن سالم بن دغيم الخالدي.120ـ الدكتورة/ مستورة بنت عبيد بن لافي الشمري.121ـ الدكتور/ مصلح بن معيض بن حمدان الحارثي.122ـ الأستاذ/ مطشر بن طراد بن راكان المرشد.123ـ المهندس/ مفرح بن محمد بن صالح الزهراني.124ـ الأستاذة/ منى بنت عابد بن محمد علي خزندار.125ـ الدكتورة/ منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط.126ـ الدكتورة/ منى بنت عبدالمحسن بن عبدالرحمن الفضلي.127ـ اللواء/ منصور بن سلطان بن عبدالله التركي.128ـ الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز بن راشد البصيلي.129ـ الدكتور/ منصور بن عطية بن محمد المزروعي.130ـ الدكتورة/ مها بنت عبدالله بن عبدالعزيز السنان.131ـ الدكتور/ ناصح بن ناصح بن حدري البقمي.132ـ الدكتور/ ناصر بن علي بن عبدالله الموسى.133ـ الأستاذ/ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر.134ـ الدكتور/ ناصر بن منصور بن محمد طيران.135ـ الأستاذ/ نايف بن رشيد بن عبدالعزيز الوطبان.136ـ المهندس/ نبيه بن عبدالمحسن بن منصور البراهيم.137ـ الدكتورة/ نجوى بنت عبدالكريم بن عبدالله الغامدي.138ـ الدكتور/ هادي بن علي بن محمد اليامي.139ـ الدكتور/ هاني بن يوسف بن إبراهيم خاشقجي.// يتبع //21:43ت م0211

140ـ الدكتور/ هتان بن عبدالكريم بن علي تمراز.141ـ الأستاذة/ هدى بنت عبدالرحمن بن صالح الحليسي.142ـ الأستاذ/ هزاع بن بكر بن ملوح القحطاني.143ـ الدكتور/ هشام بن كمال بن محمد الفارس.144ـ الدكتورة/ هيفاء بنت حمود بن صالح الشمري.145ـ الدكتور/ وائل بن محمد بن عمر الإدريسي.146ـ الدكتور/ واصل بن داود بن سلمان المذن.147ـ الدكتور/ وليد بن محمد بن كامل زاهد.148ـ الدكتور/ ياسر بن عبدالرحمن بن محمود حافظ.149ـ الأستاذ/ يزيد بن محمد بن عبدالله التويجري.150ـ معالي الدكتور/ يوسف بن طراد بن يوسف السعدون.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// انتهى //21:43ت م0212