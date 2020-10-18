الرياض 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واستغلّب فريق الأهلي على مضيفه الباطن بهدف نظيف ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وشهد شوط المباراة الأول تفوقاً من جانب الفريق الأهلاوي واستحوذ على الكرة وكان الأخطر على المرمى، حتى تمكَّن سلمان المؤشر من تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 18 بعد ركلة ركنية سبّبت دربكة في دفاع الباطن، لتصل للمؤشر ويسددها في شباك مزيد فريح.أما الأفضلية فكانت في الشوط الثاني للباطن الذي استطاع السيطرة على مجريات الشوط الثاني مع تراجع الأهلي لياقياً إلا أنّ محاولاته لم تجدِ نفعاً لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون رد.// انتهى //22:20ت م0216