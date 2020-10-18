الرياض 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واستمكَّن الرائد من خطف نقاط مواجهته أمام مضيفه ضمك بعد تغلبه عليه 3-2، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، لحساب الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.لم ينتظر الرائد كثيراً حتى سجل هدفه الأول الذي باغت فيه ضمك عند الثانية 49، عن طريق اللاعب عبدالله المقرن، وأضاف محمد السهلي الهدف الثاني للرائد بعد استغلاله كرة زاوية لعبت بجانب مرمى ضمك ليضعها في المرمى محرزاً الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 23، وبعد 10 دقائق عاد السهلي ليسجل الهدف الثالث للرائد عند الدقيقة 32.وقبل نهاية الشوط الأول تحصل ضمك على ركلة جزاء نفّذها الأرجنتيني إيمليو زيلايا مسجلاً هدف التقليص لصالح فريقه لينتهي الشوط الأول بتقدم الرائد 3-1.في الشوط الثاني، استطاع ضمك من تقليص الفارق في الدقيقة 84 بتسجيل الهدف الثاني من ضربة جزاء أحرزها مهاجمه الأرجنتيني زيلايا، بعدها حاول إدراك التعادل إلا أنّ الوقت لم يسعفه لتنتهي المباراة بفوز الرائد 3-2.// انتهى //22:20ت م0217