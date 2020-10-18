القاهرة 1 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسفاز فريق المصري البورسعيدي على مضيفه طنطا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، اليوم، بملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة الـ33 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.الفوز، رفع رصيد المصري إلى 45 نقطة ليحتل المركز السابع، بينما تجمد رصيد طنطا عند 19 نقطة في المركز الأخير، وكان قد هبط للدرجة الثانية منذ عدة جولات رفقة فريقي إف سي مصر وحرس الحدود.// انتهى //23:09ت م0221