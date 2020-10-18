الرياض 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسوقعت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي وجمعية الإعلاميين السعوديين في مقر الأكاديمية بالرياض اتفاقية عمل وشراكة لتطوير قطاع الإعلام عن طريق التدريب في مجالات الإعلام المتعددة، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة الإعلاميين .ووقع الاتفاقية من جانب الأكاديمية رئيس مجلس الأمناء عبدالوهاب الفايز وعن الجمعية رئيس مجلس إدارتها عبدالله الشهري، بهدف تنمية قطاع الإعلام في المملكة، والتعاون في إقامة الملتقيات الإعلامية والدورات والندوات وحلقات التطوير الإعلامي.// انتهى //23:17ت م0223