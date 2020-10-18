الخرطوم 1 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسأعلن المجلس السيادي الانتقالي بالسودان تضمين اتفاقية السلام الموقعة بالعاصمة جوبا بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية مطلع أكتوبر الجاري إلى الوثيقة الدستورية الحاكمة خلال الفترة الانتقالية في البلاد.وأفاد بيان صحفي من المجلس السيادي السوداني أنه اعتمد الاجتماع المُشترك لمجلسي السيادة والوزراء اليوم مواءمة اتفاقية السلام التي وقعت في الثالث من أكتوبر الجاري بجوبا مع الوثيقة الدستورية.وأضاف بيان المجلس السيادي أنه "وتعد إضافة ثلاثة مقاعد للمجلس السيادي أبرز النقاط التي أجيزت في الاجتماع المشترك الذي ترأسه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وبذلك يصبح مجلس السيادة الانتقالي مكون من 14 عضواً ".وتابع البيان أنه "قرر الاجتماع إضافة مادة 80 للوثيقة التي تختص بإنشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي يتكون من قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري والقوة الموقعة على اتفاقية السلام، لمناقشة القضايا السياسية الكبرى لتذليل عملية الانتقال ".يذكر بعض القوى السياسية المكونة لتحالف (الحرية والتغيير) الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، تعارض إجراء أي تعديلات بالوثيقة الدستورية إلا عبر موافقة أغلبية أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي المرتقب إنشاؤه، حسب ما ورد في بنود الوثيقة الدستورية الموقعة بين العسكريين والمدنيين في سبتمبر 2019 م.// انتهى //23:27ت م0225