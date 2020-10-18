الخرطوم 1 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسأكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر.جاء ذلك خلال استقبال حمدوك اليوم وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة بنسودا التي تزور الخرطوم في إطار التنسيق والتعاون مع الحكومة السودانية بخصوص المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض، والتقدم الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظرها المحكمة.وقال رئيس مجلس الوزراء السوداني: إن التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابة للمطالبات الشعبية وتنفيذ شعارات الثورة التي طالبت من بين أشياء أخرى بالعدالة، مشيراً إلى أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تُعد شهادة على التغيير الذي تُحدثه عمليات الإصلاح الشامل في السودان الجديد.وأوضح وفد المحكمة من جانبه خلال اللقاء، أن الجهات العدلية ستناقش التفاصيل المتعلقة بكيفية سُبل التعاون بين المحكمة الجنائية والجهات المختصة في السودان.// انتهى //23:35ت م0226