مكة المكرمة 01 ربيع الأول 1442 ه الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسبدأ معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة أم القرى في استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالمنح الخارجية لدبلوم التأهيل اللغوي عبر موقعه الإلكتروني.وأوضح عميد المعهد الدكتور حسن بخاري أن التقديم يستمر حتى 15 / 03 / 1442 ه لافتا النظر إلى أنه يشترط في المتقدمين لدبلوم التأهيل اللغوي أن تترجم وثائقهم الدراسية إلى اللغة العربية، ومصادقتها من السفارات السعودية في دولهم، وألا تقل أعمارهم عن 17 عاما ولا تتجاوز 24 عامًا إلى جانب حصول المتقدم أو المتقدمة على شهادة الثانوية بتقديرٍ لا يقل عن جيِّد جدًّا، كما يشترط لقبول المتقدمات وجود مَحرَمٍ مقيمٍ في المملكة بصفةٍ نظامية.ودعت عمادة المعهد الراغبين في الالتحاق بالمعهد إلى تقديم صور الشهادة الثانوية وكشف الدرجات، وجواز السفر وشهادة الميلاد، بالإضافة إلى صورة إقامة المحرَم ووثيقة إثبات صلته بالمتقدمة مترجمةً للعربية، والحصول على تزكيةٍ من إحدى الهيئات والجهات العلمية المعروفة.// انتهى //23:39ت م0227