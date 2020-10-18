عام / السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ خالد اللحيدان الذي صدر أمر ملكي بتعيينه رئيساً للمحكمة العليا
الأحد 1442/3/1 هـ الموافق 2020/10/18 م واس
الرياض 1 ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 أكتوبر 2020م واس
فيما يلي السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير:
خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان
التعليم:
- دكتوراه في الفقه المقارن.
- ماجستير في الشريعة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- بكالوريوس في الشريعة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
الخبرات العلمية:
- قاضي في المحكمة العليا بدرجة (قاضي استئناف).
- رئيس محكمة استئناف .
- قاضي استئناف في محكمة الاستئناف في منطقة تبوك .
- قاضي بالإدارة العامة للتفتيش القضائي بدرجة (رئيس محكمة أ).
- قاضي بالمحكمة العامة بمنطقة الرياض بدرجة (رئيس محكمة أ).
- (رئيس محكمة ب).
- (وكيل محكمة أ).
- (وكيل محكمة ب).
- (قاضي أ).
- (قاضي ب).
- (قاضي ج).
- ملازم قضائي بوزارة العدل بالمرتبة (40).
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