الرياض 1 ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 أكتوبر 2020م واسفيما يلي السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير:خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدانالتعليم:- دكتوراه في الفقه المقارن.- ماجستير في الشريعة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.- بكالوريوس في الشريعة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.الخبرات العلمية:- قاضي في المحكمة العليا بدرجة (قاضي استئناف).- رئيس محكمة استئناف .- قاضي استئناف في محكمة الاستئناف في منطقة تبوك .- قاضي بالإدارة العامة للتفتيش القضائي بدرجة (رئيس محكمة أ).- قاضي بالمحكمة العامة بمنطقة الرياض بدرجة (رئيس محكمة أ).- (رئيس محكمة ب).- (وكيل محكمة أ).- (وكيل محكمة ب).- (قاضي أ).- (قاضي ب).- (قاضي ج).- ملازم قضائي بوزارة العدل بالمرتبة (40).// انتهى //23:40ت م0228