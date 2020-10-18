الرياض 1 ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 أكتوبر 2020م واسفيما يلي السيرة الذاتية للدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير :مشعل بن فهم بن محمد السلميالتعليـم :ـ دكتوراه الفكر المقارن, جامعة اكستر، المملكة المتحدة، 1423هـ.ـ ماجستير الفكر المقارن، جامعة اكستر، المملكة المتحدة، 1420هـ.ـ بكالوريوس دراسات إسلامية، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 1416هـ.الخــبرات العمليـة والعضويات السابقة :ـ عضو مجلس الشورى.ـ رئيس البرلمان العربي، مجلس الشورى.ـ عضو البرلمان العربي، مجلس الشورى.ـ عضو هيئة التدريس في تخصص الفكر المقارن، جامعة الملك عبدالعزيز.ـ استاذ زائر في جامعات أمريكية في مدينة فيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكية.ـ رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، مجلس الشورى.ـ نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، مجلس الشورى.ـ عضو لجنة الشؤون الخارجية، مجلس الشورى.ـ المشاركة في عدة اجتماعات لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.ـ المشاركة في عدة اجتماعات لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.ـ المشاركة في عدة اجتماعات للاتحاد البرلماني الدولي.ـ المشاركة في عدة اجتماعات للاتحاد البرلماني العربي.ـ رئاسة مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات في الدول العربية.ـ زيارات رسمية لمجموعة من الدول: موريتانيا، المملكة المغربية، العراق، جمهورية الصين الشعبية، دولة الإمارات العربية المتحدة، فرنسا، الجزائر، السودان، تونس، سلطنة عمان.ـ المشاركة في مجموعة من المؤتمرات والندوات العربية والدولية.ـ مؤلف لعدة كتب وبحوث علمية.// انتهى //23:43ت م0229