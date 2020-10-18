عام / السيرة الذاتية للدكتورة حنان الأحمدي الذي صدر أمر ملكي بتعيينها مساعداً لرئيس مجلس الشورى
الأحد 1442/3/1 هـ الموافق 2020/10/18 م واس
الرياض 1 ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 أكتوبر 2020م واس
فيما يلي السيرة الذاتية للدكتورة حنان بنت عبدالرحيم مطلق الأحمدي الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينها مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة :
حنان بنت عبدالرحيم مطلق الأحمدي
التعليـم :
ـ دكتوراه الإدارة الصحية، جامعة بتسبرغ، الولايات المتحدة الأمريكية، 1415هـ.
ـ ماجستير الإدارة الصحية، جامعة تولين، الولايات المتحدة الأمريكية، 1409هـ.
ـ بكالوريوس اقتصاد، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1406هـ.
الخــبرات العمليـة والعضويات السابقة :
ـ عضو مجلس الشورى.
ـ عضو مجلس الشورى.
ـ مدير عام الفرع النسائي، معهد الإدارة العامة.
ـ أستاذ دكتور الإدارة الصحية، معهد الإدارة العامة.
ـ منسقة البرامج العليا الفرع النسوي، معهد الإدارة العامة.
ـ منسقة قطاع الإدارة الصحية الفرع النسوي، معهد الإدارة العامة.
ـ مقيّم بجائزة الشيخ خليفة للأداء الحكومي المتميز.
ـ زميل زائر في المركز الوطني لبحوث تطوير الرعاية الصحية الأولية، جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.
ـ عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة.
ـ عضو المجلس العلمي، معهد الإدارة العامة.
ـ عضو لجنة الاقتصاد والطاقة، مجلس الشورى.
ـ عضو لجنة الصداقة البرلمانية الخامسة، مجلس الشورى.
ـ عضو لجنة الشؤون الصحية والبيئة، مجلس الشورى.
ـ عضو مجلس الأمناء، منتدى الرياض الاقتصادي.
ـ عضو الهيئة الاستشارية لمركز الأبحاث الواعدة للبحوث الاجتماعية ودراسات المرأة، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
ـ عضو اللجنة العلمية لجائزة وزارة الثقافة والإعلام للكتاب.
ـ عضو لجنة المشورة الثقافية لمهرجان التراث والثقافة والفنون «الجنادرية».
ـ المشاركة في مجموعة من المؤتمرات والندوات العربية والدولية.
ـ مؤلفة للعديد من البحوث العلمية.
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