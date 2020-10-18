الرياض 1 ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 أكتوبر 2020م واسفيما يلي السيرة الذاتية للدكتورة حنان بنت عبدالرحيم مطلق الأحمدي الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينها مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة :حنان بنت عبدالرحيم مطلق الأحمديالتعليـم :ـ دكتوراه الإدارة الصحية، جامعة بتسبرغ، الولايات المتحدة الأمريكية، 1415هـ.ـ ماجستير الإدارة الصحية، جامعة تولين، الولايات المتحدة الأمريكية، 1409هـ.ـ بكالوريوس اقتصاد، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1406هـ.الخــبرات العمليـة والعضويات السابقة :ـ عضو مجلس الشورى.ـ عضو مجلس الشورى.ـ مدير عام الفرع النسائي، معهد الإدارة العامة.ـ أستاذ دكتور الإدارة الصحية، معهد الإدارة العامة.ـ منسقة البرامج العليا الفرع النسوي، معهد الإدارة العامة.ـ منسقة قطاع الإدارة الصحية الفرع النسوي، معهد الإدارة العامة.ـ مقيّم بجائزة الشيخ خليفة للأداء الحكومي المتميز.ـ زميل زائر في المركز الوطني لبحوث تطوير الرعاية الصحية الأولية، جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.ـ عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة.ـ عضو المجلس العلمي، معهد الإدارة العامة.ـ عضو لجنة الاقتصاد والطاقة، مجلس الشورى.ـ عضو لجنة الصداقة البرلمانية الخامسة، مجلس الشورى.ـ عضو لجنة الشؤون الصحية والبيئة، مجلس الشورى.ـ عضو مجلس الأمناء، منتدى الرياض الاقتصادي.ـ عضو الهيئة الاستشارية لمركز الأبحاث الواعدة للبحوث الاجتماعية ودراسات المرأة، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.ـ عضو اللجنة العلمية لجائزة وزارة الثقافة والإعلام للكتاب.ـ عضو لجنة المشورة الثقافية لمهرجان التراث والثقافة والفنون «الجنادرية».ـ المشاركة في مجموعة من المؤتمرات والندوات العربية والدولية.ـ مؤلفة للعديد من البحوث العلمية.// انتهى //23:56ت م0230