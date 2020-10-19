جدة 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واستغلب فريق الاتفاق على نظيره فريق الاتحاد بنتيجة 2-1 ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020 - 2021.وسجل الاتحاد هدف التقدم عن طريق فهد المولد من ركلة جزاء عند الدقيقة 59 ، بينما أحرز لاعب الاتفاق فيليب كيش هدف التعادل عند الدقيقة 80 من ركلة جزاء وعند الدقيقة 87 عزز الاتفاق تقدمه من ركلة جزاء سددها نفس اللاعب .وحقق الاتفاق أول ٣ نقاط في أولى جولات الدوري، فيما بقي الاتحاد برصيد خال من النقاط.// انتهى //00:00ت م0233