جيزان 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطق جازان نائب رئيس مجلس المنطقة، يوم غدٍ –عبر الاتصال المرئي-، جلسة مجلس المنطقة في دورته الثالثة للعام المالي الحالي 1441هـ/ 1442هـ.وأوضح أمين عام مجلس منطقة جازان أحمد بن هادي الراجحي، أن المجلس سيناقش خلال الجلسة عدداً من تقارير الجهات الحكومية بالمنطقة ومنها "الجامعة ، والصحة ، والأمانة ، النقل ، والتعليم ، والكهرباء ، والرياضة "، إلى جانب الاطلاع على التقرير الخاص بزيارات فريق عمل المجلس لعدد من المشاريع الحيوية بالمنطقة ، واستعراض القرارات والتوصيات التي أعدت من قبل الأمانة العامة للمجلس خلال الدورة السابقة من أعمال المجلس.//انتهى//00:15ت م0234