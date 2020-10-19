مكة المكرمة 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسبدأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف استقبال الزوار المعتمرين اعتبارا من اليوم ،بناءً على توجيه معالي الرئيس لعام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديسوتأتي هذه الخطوة تزامنا مع العودة التدريجية للزوار والمعتمرين للحرمين الشريفين بشكل صحي وآمن، وروعي خلال التجهيزات مراعاة متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم لضمان سلامة زوار المعرض ومرتاديه وفق الإجراءات والاحترازات المتبعة بالرئاسة العامة المسجد الحرام والمسجد النبوي.// انتهى //00:16ت م0235