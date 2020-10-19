مكة المكرمة 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واستنظم وزارة الحج والعمرة ظهر يوم غد الاثنين ندوة العمرة تحت عنوان " العمرة بين تسهيل الإجراءات وصرامة الاحترازات " وذلك بالتزامن مع تنفيذ التوجيهات الكريمة بالسماح بالعمرة والزيارة تدريجيًا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية .وسيشارك في الندوة التي سيتم نقلها عبر حساب وزارة الحج والعمرة على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ، ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومعالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق الركن خالد بن قرار الحربي .وتتضمن الندوة عدة محاور منها إبراز جهود المملكة العربية السعودية في تسهيل إجراءات العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين ، والعمرة والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا ، والخطط المستقبلية لاستقبال المسلمين من الخارج لأداء العمرة، وتسليط الضوء على نجاح المملكة العربية السعودية في التنظيمات الميدانية لعملية استقبال المعتمرين والمصلين.// انتهى //01:47ت م0241