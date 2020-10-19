عام / "العمرة بين تسهيل الإجراءات وصرامة الاحترازات " ندوة تنظمها وزارة الحج والعمرة غدا
الاثنين 1442/3/2 هـ الموافق 2020/10/19 م واس
مكة المكرمة 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس
تنظم وزارة الحج والعمرة ظهر يوم غد الاثنين ندوة العمرة تحت عنوان " العمرة بين تسهيل الإجراءات وصرامة الاحترازات " وذلك بالتزامن مع تنفيذ التوجيهات الكريمة بالسماح بالعمرة والزيارة تدريجيًا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية .
وسيشارك في الندوة التي سيتم نقلها عبر حساب وزارة الحج والعمرة على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ، ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومعالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق الركن خالد بن قرار الحربي .
وتتضمن الندوة عدة محاور منها إبراز جهود المملكة العربية السعودية في تسهيل إجراءات العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين ، والعمرة والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا ، والخطط المستقبلية لاستقبال المسلمين من الخارج لأداء العمرة، وتسليط الضوء على نجاح المملكة العربية السعودية في التنظيمات الميدانية لعملية استقبال المعتمرين والمصلين.
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