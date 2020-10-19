الرياض 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسرفعت معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينها مساعداً لرئيس مجلس الشورى .وقالت معالي الدكتورة حنان الأحمدي في تصريح بهذه المناسبة :" إن صدور الأمر الملكي بتعييني مساعداً لرئيس المجلس يمثل تشريفاً وتتويجاً ودعما للمرأة السعودية ، وأتطلع بمشيئة الله أن أكون عند هذه الثقة الكريمة ، وأن أستطيع الوفاء بمسؤوليات هذا الموقع المهم الذي يجسد ما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد من دعم واهتمام للمرأة السعودية ، وحرصهما - أيدهما الله - على تفعيل مشاركتها في صنع القرار الوطني وتعزيز مشاركتها في التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في المجالات كافة".‎وأكدت أن مجلس الشورى يقوم بدور ملموس في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة وفي صناعة القرار ومراقبة أداء الأجهزة الحكومية، ومساندة مواقف المملكة دولياً من خلال دوره في تعزيز العلاقات البرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيرة الى أن هذا الدور يتنامى في ظل ما يحظى به المجلس من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد .‎وأعربت عن تطلعها للإسهام في الجهود المتواصلة التي تبذلها رئاسة المجلس وأعضاؤه لخدمة الوطن والمواطن .// انتهى //02:10ت م0242