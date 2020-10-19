القاهرة 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و11 حالة وفاة، لافتة النظر إلى خروج 90 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 98247 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 105424 حالة من ضمنهم 98247 حالة تم شفاؤها، و 6120 حالة وفاة.//انتهى//02:50ت م0243