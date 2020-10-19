المدينة المنورة 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الاثنين بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية ، على محافظات الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع.وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة عشرة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء .//انتهى//03:07ت م0244