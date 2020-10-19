عام / "الأرصاد" تصدر تنبيها من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الاثنين 1442/3/2 هـ الموافق 2020/10/19 م واس
المدينة المنورة 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الاثنين بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية ، على محافظات الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة عشرة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء .
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