برازيليا 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسسجلت البرازيل 230 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليصبح العدد الإجمالي 153905 حالة وفاة.وقالت وزارة الصحة إن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا الجديد بلغ خمسة ملايين و 235344 إصابة منذ بداية الجائحة، بعد أن كشفت الاختبارات إيجابية 10982 حالة جديدة خلال نفس الفترة​​​.وأشارت الوزارة إلى تعافي 4.65 مليون مريضا بعد شفائهم.// انتهى //03:33ت م0245