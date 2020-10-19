باريس 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 مذكرت وكالة الصحة العامة الفرنسية أن عدد الإصابات الجديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في فرنسا ارتفع بواقع 29837 اليوم الأحد، ليصل العدد التراكمي للمصابين إلى 897034، بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع 85 حالة في يوم واحد ليصل إجمالي الوفيات إلى 33477.وارتفع إجمالي الإصابات بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين، وخاصة بين الشباب، ما جعل الحكومة تفرض حضر التجوال في تسع مدن كبيرة، من بينها باريس، من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.// انتهى //04:26ت م0246