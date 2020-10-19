عام / الصحف السعودية
الاثنين 1442/3/2 هـ الموافق 2020/10/19 م واس
الرياض 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أوامر ملكية: إعادة تكوين هيئة كبار العلماء وتشكيل جديد لمجلس الشورى.. اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا والغيهب مستشاراً بالديوان الملكي
رسالتان إلى خادم الحرمين وولي العهد من أمير الكويت وولي عهده
تركي بن محمد يستقبل نائب وزير شؤون الديوان الأميري
أمير الرياض يدشّن القافلة الزراعية الإرشادية لوزارة «البيئة»
فيصل بن مشعل يرأس اجتماع لجنة «تعزيز الأمن الفكري»
أمير تبوك يطلع على أعمال البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية
حسام بن سعود يؤكد أهمية دور مؤسسة التدريب التقني
أمير عسير يكرم 15 رجل أمن رفضوا رشوة مهربي مخدرات
أمير نجران يستقبل مديري مكافحة المخدرات الحالي والسابق
بعد الموافقة الملكية.. عودة المصلين للمسجد الحرام وسط إجراءات احترازية مكثفة
«مسام» ينتزع 1,413 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر
حالات التعافي تتجاوز 96 %.. وتسجيل إصابات محدودة لحالات متعافية
السديس يهنّئ القيادة بنجاح المرحلة الأولى لعودة العمرة
العالم يواجه موجة ثانية لـ«كورونا» بسبب التهاون
الحوثي يطلق صاروخاً بالستياً من صنعاء ويسقط في صعدة
«الأورومتوسطي»: سلطات الاحتلال هدمت مـشـروعـات فلسطينـيـة مـمـولـة أوروبـياً
بانسودا تدعو السودان للتعاون مع «المحكمة الجنائية»
بايدن يتقدّم على ترمب.. استطلاعات الرأي على المحك
بومبيو يحذر إيران
// يتبع //
06:01ت م
0003