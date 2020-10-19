الرياض 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أوامر ملكية: إعادة تكوين هيئة كبار العلماء وتشكيل جديد لمجلس الشورى.. اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا والغيهب مستشاراً بالديوان الملكيرسالتان إلى خادم الحرمين وولي العهد من أمير الكويت وولي عهدهتركي بن محمد يستقبل نائب وزير شؤون الديوان الأميريأمير الرياض يدشّن القافلة الزراعية الإرشادية لوزارة «البيئة»فيصل بن مشعل يرأس اجتماع لجنة «تعزيز الأمن الفكري»أمير تبوك يطلع على أعمال البرنامج الوطني للتنمية المجتمعيةحسام بن سعود يؤكد أهمية دور مؤسسة التدريب التقنيأمير عسير يكرم 15 رجل أمن رفضوا رشوة مهربي مخدراتأمير نجران يستقبل مديري مكافحة المخدرات الحالي والسابقبعد الموافقة الملكية.. عودة المصلين للمسجد الحرام وسط إجراءات احترازية مكثفة«مسام» ينتزع 1,413 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الثاني من أكتوبرحالات التعافي تتجاوز 96 %.. وتسجيل إصابات محدودة لحالات متعافيةالسديس يهنّئ القيادة بنجاح المرحلة الأولى لعودة العمرةالعالم يواجه موجة ثانية لـ«كورونا» بسبب التهاونالحوثي يطلق صاروخاً بالستياً من صنعاء ويسقط في صعدة«الأورومتوسطي»: سلطات الاحتلال هدمت مـشـروعـات فلسطينـيـة مـمـولـة أوروبـياًبانسودا تدعو السودان للتعاون مع «المحكمة الجنائية»بايدن يتقدّم على ترمب.. استطلاعات الرأي على المحكبومبيو يحذر إيران// يتبع //06:01ت م0003