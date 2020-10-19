وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( السياج الحضاري ) : لم تنفصل الثقافة ولا منظومة القيم الدينية والفكرية عن حاجات الدول والمجتمعات؛ بل إن التجارب والمواقف أثبتت مدى الارتباط بين تلك القيم والسلوك الحضاري للدول؛ بل إنّ هذه القيم باتت سُلطة أخلاقية ذات سطوة وتأثير وصوغ لعلائق المجتمعات البشرية جمعاء.وتابعت : بالأمس اختتم منتدى القيم الدينية السابع لمجموعة العشرين جلسته الأخيرة، التي تناولت موضوع "التزام الهيئات الدينية في الحد من مخاطر الكوارث"؛ ويأتي هذا الموضوع متماهياً مع تلك الهيئات والقيادات الدينية بصفتها جهات مستجيبة وأساسية ومؤثرة في أوقات الاضطرابات والكوارث الطبيعية، بما في ذلك الأزمات الصحية مثل جائحة كوفيد-19.وبينت : وقد لفت اللقاء إلى الدور العميق للسلطة الأخلاقية للقيادات والهيئات وإلمامهم بمجتمعاتهم، وأنهم قادرون على توجيه إنذارات مبكرة وتخفيف المعاناة الإنسانية والمساعدة على التأقلم وتوفير القيادة عندما يتعلق الأمر بإجراء تغييرات مهمة على سلوك الناس ومواقفهم.وأكدت : إن هذا المؤتمر بحيوية موضوعه وأوراقه المتماسّة مع حاجة الدول على اختلاف ثقافاتها وظروفها لهو تأكيد على أن القيم الدينية تعدّ آصرة قوية قادرة على تذويب الاختلافات والتمايزات الثقافية والسياسية والتباينات الأخرى بين الشعوب؛ وأنه متى ما كان الاحترام والتقدير لقيم كل شعب ودولة فإننا بذلك نجسّر الفجوة الفكرية والثقافية والسياسية بين شعوبنا.كما أن المؤتمر يعطي تشخيصاً وتوصيفاً دقيقاً للقيم الدينية باعتبارها السياج الذي سيحمي شعوبنا ويصونها من مزالق الفتن والوقوع فرائس سهلة للكراهية والمشاعر الشريرة والسيئة؛ فالتنوّع القيمي بين شعوبنا هو دليل غنى وثراء حضاري وثقافي.// يتبع //06:01ت م0004