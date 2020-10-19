وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( سلامة ضيوف الرحمن ) : من ضمن القرارات الحكيمة التي اتخذتها قيادة المملكة في ظل جائحة كورونا المستجد وتحديدا في شهر مارس الماضي، تعليق العمرة للمواطنين والمقيمين فيها مؤقتا ومنع زيارة الحرم النبوي الشريف حرصا على سلامة وصحة ضيوف الرحمن ودعما للجهود العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه.وواصلت : قرار المملكة بتعليق العمرة وجد تأييداً واسعاً من العديد من المجالس والهيئات والشخصيات الإسلامية في مختلف الدول باعتباره إجراءً وقائياً حكيماً ينسجم مع منهج الدين الحنيف في اتخاذ الإجراءات الضرورية، كما يستند على قاعدة “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح” ومع برامج الصحة العالمية في مكافحة الأمراض والفيروسات المنتشرة وبما يضمن الحفاظ على أرواح المعتمرين وضيوف الرحمن.وختمت : وتجيئ الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا على أربع مراحل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة تقديراً من القيادة لتمكين راغبي العمرة من أدائها وفق مستجدات الجائحة ووفق خطط محكمة لتفادي كل ما من شأنه التأثير على صحة وسلامة المعتمرين وهذا ما تحقق في المرحلة الأولى عبر تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار من خلال تطبيق “اعتمرنا” لتنطلق المرحلة الثانية بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة مع مراعاة الطاقة الاستيعابية والإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 75 % كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية.// يتبع //06:01ت م0006