سيئول 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم أنه تم تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25 ألفا و 275 حالة.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من بين الـ 76 إصابة الجديدة، جاءت 50 إصابة محلية و26 إصابة وافدة من الخارج، وفقا للمراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.وخرج 56 متعافيا إضافيا من المستشفيات بعد التعافي الكامل من الإصابة بكوفيد - 19، ليصل مجموع المتعافين في البلاد إلى 23 ألفا و 368 حالة، فيما لم تسجل كوريا الجنوبية أي حالات وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات الإجمالي عند 444 .// انتهى //06:03ت م0009