اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الاثنين 1442/3/2 هـ الموافق 2020/10/19 م واس
طوكيو 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس
صعدت الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 97ر261 نقطة أو ما يعادل 12ر1% ليصل إلى 60ر23672 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 19ر21 نقطة، أو31ر1% ، ليصل إلى 88ر1638 نقطة .
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