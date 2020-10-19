طوكيو 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسصعدت الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 97ر261 نقطة أو ما يعادل 12ر1% ليصل إلى 60ر23672 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 19ر21 نقطة، أو31ر1% ، ليصل إلى 88ر1638 نقطة .// انتهى //06:21ت م0010