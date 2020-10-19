شنغهاي 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن البر الرئيسي للصين سجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.وأضافت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج، فيما جرى تسجيل 33 إصابة جديدة خالية من الأعراض وذلك مقارنة مع 34 حالة في اليوم السابق.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي حتى الآن 85685 حالة، بينما ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.// انتهى //07:18ت م0011