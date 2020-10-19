طرابلس 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على اجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع مسؤولين من بلدية الشويرف، وتم مناقشة معوقات تقديم الخدمات للمواطنين في البلدية، مضيفة أن معيتيق أكد خلال اللقاء ضرورة تذليل الصعوبات التي تواجه البلدية حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.وأشارت إلى توجيه رئيس مجلس النواب عقيله صالح خلال لقائه رئيس ديوان المحاسبة بالمنطقة الشرقية عمر عبدربه صالح بعدم التهاون في ملفات الفساد أو التجاوزات المالية لأي جهة أو شخص مهما كانت صفته، مؤكدا أن القانون فوق الجميع، كما تم إطلاع صالح على آخر مستجدات عمل ديوان المحاسبة ونتائج متابعته أداء الجهات الخاضعة لرقابته.وأوردت اتهام الناطق باسم قوات القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري تركيا بأنها لا تتوقف منذ أبريل 2019 حتى اليوم عن نقل أسلحة ومعدات إلى ليبيا، وأنها نقلت عشرات الآلاف من الإرهابيين المقاتلين وكميات كبيرة جدا من الذخائر وآلاف من الضباط والجنود الأتراك إلى الأراضي الليبية.وتناولت إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق موافقة مسؤولي الوازرة المعنيين بملف الهجرة على إغلاق مراكز الإيواء الواقعة على طول الشريط الساحلي بالمدن الشمالية واستبدالها بمراكز خارج هذه المدن،وذلك لمحاولة السيطرة على هذه الظاهرة، وذلك بتسيير دوريات صحراوية للسيطرة وتجفيف المنابع الرئيسة للمهاجرين.ونوهت إلى تحذير المنظمة الدولية للهجرة أن المهاجرين في مراكز الاعتقال بليبيا أكثر عرضة للأمراض المعدية مثل كوفيد-19 بسبب الاكتظاظ والظروف غير الصحية.وعرجت صحف ليبيا على تأكيد كل من ألمانيا وفرنسا وبولندا أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة ليبيا، مشددين في بيان على ضرورة وقف كل التدخلات الأجنبية والتطبيق الكامل للحظر المفروض علىالسلاح، موضحين أن اعتماد الاتحاد الأوروبي مؤخرا عقوبات ضد الكيانات التي تنتهك هذا الحظر يعد خطوة إيجابية.// انتهى //07:33ت م0013