عام / ألمانيا تسجل 4325 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الاثنين 1442/3/2 هـ الموافق 2020/10/19 م واس
برلين 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) بواقع 4325 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 366299 .
وأوضح المعهد أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9789 بعد تسجيل 12 حالة جديدة، مشيرا إلى تعافي حوالي 295 ألف مريض بعد شفائهم .
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