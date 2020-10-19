برلين 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) بواقع 4325 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 366299 .وأوضح المعهد أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9789 بعد تسجيل 12 حالة جديدة​​​، مشيرا إلى تعافي حوالي 295 ألف مريض بعد شفائهم .// انتهى //07:37ت م0014