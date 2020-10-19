بيروت 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالاتصالات المكثفة الجارية على أكثر من صعيد لتذليل العقبات التي تواجه تشكيل الحكومة الجديدة في ظل إصرار بعض الأطراف السياسية على التمسك بشروطها للموافقة على تكليف سعد الحريري لتشكيل الحكومة.وتحدثت عن تحذير رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس من العودة إلى التناحر الطائفي، تعليقًا على مقتل عدد من المواطنين بعد اختطافهم في بلدة الفرحاتية شمال بغداد.وتطرقت صحف الاثنين إلى إعلان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا خوسيه أنطونيو ساباديل، أن الاتحاد الأوروبي، وضع 16 شخصية ليبية تحت قيود حظر السفر، إضافة إلى 20 آخرين و19 كيانًا قيد تجميد الأصول.وأخبرت عن إعلان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها تركيا مؤخرًا في شرق المتوسط استفزازية ويترتب عليها زيادة التوترات بدلًا من تخفيفها.ولفتت الانتباه إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 70 بجروح في هجوم بسيارة مفخخة استهدف مقرًا للشرطة الأفغانية في ولاية غور.وأوردت صحف بيروت تأكيد وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو أمس إن بيع الأسلحة لإيران ينتهك قرارات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن بلاده مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يسهم بشكل رئيسي في توريد أو بيع أو نقل أسلحة تقليدية إليها.// انتهى //08:39ت م0016