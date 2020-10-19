بكين 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسنما الاقتصاد الصيني بنسبة 4,9 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم حقق نموا أقل بقليل من التوقعات في الفترة الممتدة من يوليو حتى سبتمبر، محذرًا من الضبابية المقبلة في وقت لا تزال البيئة الدولية معقّدة.وحققت مبيعات التجزئة نموا أسرع من المتوقع في سبتمبر بنسبة 3,3 في المئة، مقارنة بـ0,5 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي لكن النسبة لا تزال أقل من نمو الإنتاج الصناعي، الذي كان أفضل من المتوقع، إذ زاد بنسبة 6,9 في المئة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق.وتراجع معدل البطالة في المدن بنسبة 5,4 في المئة في سبتمبر، رغم أن نمو أصول الاستثمار الثابتة كان إيجابيًا لأول مرة في 2020.// انتهى //09:02ت م0017