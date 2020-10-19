إسلام آباد 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي حث أحزاب المعارضة على عدم التطرق للمؤسسات الوطنية خلال احتجاجاتها المناهضة للحكومة.واهتمت بتطورات الموجة الثانية التي تشهدها باكستان لوباء فيروس كورونا، وتحرك السلطات الباكستانية للسيطرة عليها من خلال تشديد الإجراءات الاحترازية.وأخبرت صحف إسلام آباد عن مقتل 16 شخصًا بينهم أربعة جنود إثر تعرض حافلة ركاب لانهيار أرضي في منطقة جبلية شمال باكستان.وتناقلت إعلان الخارجية الباكستانية عن عزم رئيس الحزب الإسلامي ورئيس الوزراء الأفغاني السابق قلب الدين حكمتيار القيام بزيارة رسمية إلى باكستان ابتداءً من اليوم للقاء كبار المسؤولين الباكستانيين.وعرجت صحف الاثنين إلى أنباء الزلزال الذي ضرب شمال باكستان أمس بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر دون أن ترد أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وأشارت إلى فرض هيئة الطيران المدني الباكستانية غرامة مالية على الخطوط الجوية القطرية، لخرقها الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تم فرضها لمواجهة انتشار جائحة كورونا في البلاد.وتطرقت إلى تحسن سعر الروبية الباكستانية مقابل الدولار الأمريكي، رغم تراجع مؤشرات الأسهم في بورصة كراتشي خلال الأسبوع الماضي.أفغانياً أخبرت عن مقتل وإصابة العشرات جراء انفجار وقع بالقرب من مقر للشرطة بمدينة فيروزكوه الأفغانية.وتناقلت صحف باكستان أنباء ارتفاع معدل الفقر في الهند خلال السنوات الأخيرة، وتفوقها على باكستان ونيبال ومعظم دول جنوب آسيا من حيث نسبة الفقر.// انتهى //09:09ت م0018