الخرطوم 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إعلان المجلس السيادي بالسودان تضمين اتفاقية السلام الموقعة بالعاصمة جوبا بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية مطلع أكتوبر الجاري إلى الوثيقة الدستورية الحاكمة خلال الفترة الانتقالية في البلاد.ونقلت تأكيد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر.وركزت صحف الخرطوم على إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس الممارسات الإسرائيلية المستهجنة وغير القانونية للاعتقال الإداري الذي تستخدمه، كأداة للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، بمن في ذلك الأطفال والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والبرلمانيين.ونشرت إعلان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا خوسيه أنطونيو ساباديل، أن الاتحاد الأوروبي، وضع 16 شخصية ليبية تحت قيود حظر السفر، إضافة إلى 20 آخرين و19 كيانًا قيد تجميد الأصول.وأولت صحف الاثنين اهتمامًا بتأكيد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، مع عدم اتخاذ أية قرارات أُحادية من شأنها التأثير سلبًا على الاستقرار بالمنطقة.وسلطت الضوء على هجوم بسيارة مفخخة استهدف مقرًا للشرطة الأفغانية في ولاية "غور" غرب البلاد، أسفر عن مقتل 12 مدنيًا على الأقل وإصابة أكثر من مئة بجروح.ونشرت صحف السودان تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، أن أي عملية بيع أسلحة لإيران ستؤدي إلى عقوبات.// انتهى //09:30ت م0019