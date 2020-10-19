الطائف 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد بالمحاني غداً، العديد من البرامج الدعوية بعنوان "الأمن الفكري"، وتستمر خمسة أيام، عقب صلاة المغرب بجوامع المحاني.وتسلط البرامج الضوء على جملة من الجوانب الاجتماعية ومنها دور المواطن في تحقيق الأمن ، ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، ومنهج السلف في وجوب الطاعة وغيرها من الجوانب التي تعالج القضايا الاجتماعية وما يمس حياة الفرد والمجتمع.وتأتي هذه الدروس والكلمات ضمن البرامج الدعوية التي تنفذها الجمعية للناس بما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم.// انتهى //09:57ت م0021