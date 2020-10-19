هانوي 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسعثر رجال الإنقاذ في فيتنام على جثث 22 جنديًا دفنتهم انهيارات أرضية كانوا يقيّمون مخاطر الانهيارات في وسط البلاد.وأوضحت اللجنة التوجيهية المركزية للوقاية من الكوارث الطبيعية والسيطرة عليها في فيتنام أن الانهيارات الأرضية بدأت في مقاطعة كوانج تري وسط فيتنام في حوالي الساعة الواحدة، أمس، بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة الأجزاء الوسطى من البلاد لمدة أسبوعين حيث ضربت ثلاث عواصف الساحل الأوسط.وأكد تقرير صادر عن اللجنة التوجيهية أن 90 شخصًا لقوا مصرعهم بسبب العواصف، بينما لا يزال 34 شخصًا في عداد المفقودين في جميع أنحاء المقاطعات الوسطى، فيما غمرت الأمطار الغزيرة نحو 200 ألف منزل و300 مدرسة و170 كيلومترا من الطرق في المنطقة.// انتهى //10:08ت م0023