القاهرة 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة عدد الجامعات الأهلية الجديدة التي تتبع الجامعات الحكومية إلى 15 جامعة على مستوى مصر، مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.وأشارت إلى تكليف الرئيس المصري للحكومة بتقديم جميع التسهيلات الممكنة الخاصة بإجراءات التعاقد للحصول على وحدات "المجمعات الصناعية".وسلطت صحف القاهرة الضوء على تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على استمرار عملية التفاوض مع كل من السودان وأثيوبيا للوصول إلى اتفاق مُلزم بشأن سد النهضة وذلك عبر التوصل لاتفاق قانوني مُلزم، حول قواعد ملء وتشغيل للسد.وذكرت الصحف أن تركيا نشرت خريطة تحدد منطقة مسؤوليتها عن عمليات البحث والإنقاذ في وسط بحر إيجه، تشمل سواحل جزر يونانية، الأمر الذي أغضب أثينا.ولفتت الانتباه إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن أي عملية بيع أسلحة لإيران ستؤدي إلى عقوبات.وتطرقت صحف مصر إلى موضوعات دولية متفرقة منها اندلاع مظاهرات حاشدة في فرنسا تنديدًا بمقتل مدرس على يد شاب شيشاني، وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 40 مليون مصاب حول العالم، وتوعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمعاقبة الإرهابيين بعد مجزرة تكريت.// انتهى //10:16ت م0026